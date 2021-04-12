Зінедін Зідан визначився зі списком гравців на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля.

До Англії полетить 21 футболіст, повідомляє офіційний Twitter Реала. Андрій Лунін вже звично потрапив до списку.

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Катастрофічні проблеми у захисті мадридців залишаються незмінними – відсутні аж троє гравців основної четвірки (Рамос, Варан і Карвахаль). Нещодавно до списку травмованих додався ще й універсал Лукас Васкес. Вінгер Еден Азар також не готовий допомогти команді Зідана.

До слова, матч Ліверпуль – Реал Мадрид відбудеться у середу, 14 квітня. Перший поєдинок завершився впевненою перемогою "вершкових" (3:1).

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