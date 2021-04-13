74-летний функционер еще минимум четыре года будет исполнять функции президента "сливочных", сообщает Marca.

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В полночь 13 апреля истек конечный срок подачи документов на президентских выборах. Перес стал единственным кандидатом, который гарантировал поступления 124 млн евро в клубную казну Реала. Поскольку претендент оказался в гордом одиночестве, то стал президентом автоматически, без голосования сосьос.

В свой новый президентский срок Перес стремится реализовать сразу несколько целей. Прежде всего менеджер желает восстановить финансовую стабильность Королевского клуба после пандемии, продвинуть идею Европейской Суперлиги, завершить реконструкцию Сантьяго Бернабеу и обновить состав команды новыми "галактикос".

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Трансферный приоритет – нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, а подписание форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда может стать целью-2022, если "шмели" не устроят импровизированный аукцион. Вскоре мадридцы объявят о подписании Дэвида Алабы свободным агентом, а вот будущее в лагере "сливочных" капитана Серхио Рамоса, универсала Лукаса Васкеса и энтренадора Зинедина Зидана – под большим вопросом.

Напомним, вторая эпоха Флорентино Переса в Реале продолжается с 2009 года. За это время "сливочные" выиграли 3 титула чемпиона Испании, 1 Кубок короля, 3 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА, 4 кубка Лиги чемпионов и 4 Клубных чемпионата мира.

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