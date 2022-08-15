"Джалороссі" могли знімати всі питання ще до перерви. Рома змарнувала кілька розкішних шансів, особливо зловживали цим Ніколо Дзаньйоло і Пауло Дибала. Але ще в першій половини гри підопічні Жозе Моурінью таки вийшли вперед – влучний удар до свого активу записав Браян Крістанте, який більярдно влучив у дальній кут з-за меж штрафного.

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У другому таймі Рома мала ще моменти, але забити більше не змогла. Гол Вейналдума скасували через офсайд у Дибали. Салернітана теж не зуміла серйозно потурбувати Руя Патрісіу.

У підсумку, мінімальні 0:1 – столична команда прогнозовано почала новий сезон з перемоги.