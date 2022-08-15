Единственный гол Брайана Кристанте принес Роме победу в первом туре Серии А 2022/23. Смотрите видео забитого мяча и обзор поединка.

"Джалоросси" могли снимать все вопросы еще до перерыва. Рома упустила несколько роскошных шансов, особенно злоупотребляли этим Николо Дзаньоло и Пауло Дибала. Но еще в первой половине игры подопечные Жозе Моуринью таки вышли вперед – точный удар в свой актив записал Брайан Кристанте, бильярдно попавший в дальний угол из-за пределов штрафной.

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Во втором тайме у Ромы были еще моменты, но забить "волки" больше не смогли. Гол Вейналдума отменили из-за офсайда у Дибалы. Салернитана тоже не сумела серьезно побеспокоить Руя Патрисиу.

В итоге, минимальные 0:1 – столичная команда прогнозированно начала новый сезон с победы.