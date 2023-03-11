Переможний пенальті імені Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Інтер – 2:1
06:00 - Читать на русском
Спеція несподівано здолала Інтер у 26 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
55’ Даніель Мальдіні
87’ М'бала Нзола
Ромелу Лукаку 83’
55’ Даніель Мальдіні
83’ Ромелу Лукаку
87’ М'бала Нзола
Перший тайм минув без голів, оскільки Лаутаро не зміг реалізувати пенальті. На 55-й хвилині Спеція покарала іменитих гостей. Нзола виграв боротьбу у двох захисників Інтера і відкотив Даніелю Мальдіні – син легенди Мілана вразив ворота принципового суперника.
Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію
До кінця зустрічі арбітр призначив ще 2 пенальті. Дюмфріс спочатку заробив "позначку" для Лукаку, а потім сам штовхнув Коваленка у своєму карному майданчику. Нзола зусиль українця не змарнував – 2:1 на користь Спеції.
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