Перший тайм минув без голів, оскільки Лаутаро не зміг реалізувати пенальті. На 55-й хвилині Спеція покарала іменитих гостей. Нзола виграв боротьбу у двох захисників Інтера і відкотив Даніелю Мальдіні – син легенди Мілана вразив ворота принципового суперника.

Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію

До кінця зустрічі арбітр призначив ще 2 пенальті. Дюмфріс спочатку заробив "позначку" для Лукаку, а потім сам штовхнув Коваленка у своєму карному майданчику. Нзола зусиль українця не змарнував – 2:1 на користь Спеції.