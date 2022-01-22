Манчестер Юнайтед обіграв Вест Хем в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч вийшов дуже обережним. Команди намагалися не атакувати великими силами, тому й моментів було небагато. Коли здавалося, що фінальний свисток зафіксує безгольову нічию, манкуніанці розігнали атаку на переможний гол.

Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Вест Хемом і піднявся у зону Ліги чемпіонів

Вест Хем опустився на п'яте місце, а Манчестер Юнайтед піднявся у зону Ліги чемпіонів. Однак Тоттенхем та Арсенал мають вдосталь незіграних матчів, щоб випередити обох своїх конкурентів.