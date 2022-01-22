Переможний гол на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем
21:40 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед обіграв Вест Хем в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Матч вийшов дуже обережним. Команди намагалися не атакувати великими силами, тому й моментів було небагато. Коли здавалося, що фінальний свисток зафіксує безгольову нічию, манкуніанці розігнали атаку на переможний гол.
Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Вест Хемом і піднявся у зону Ліги чемпіонів
Вест Хем опустився на п'яте місце, а Манчестер Юнайтед піднявся у зону Ліги чемпіонів. Однак Тоттенхем та Арсенал мають вдосталь незіграних матчів, щоб випередити обох своїх конкурентів.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter