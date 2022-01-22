Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм в рамках 23 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Матч получился очень осторожным. Команды пытались не атаковать большими силами, поэтому моментов было немного. Когда казалось, что финальный свисток зафиксирует безголевую ничью, манкунианцы разогнали победную атаку.

Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал победу над Вест Хэмом и поднялся в зону Лиги чемпионов

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Вест Хэм опустился на пятое место, а Манчестер Юнайтед поднялся в зону Лиги чемпионов. Однако у Тоттенхэма и Арсенала достаточно несыгранных матчей, чтобы опередить обоих своих конкурентов.