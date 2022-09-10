Шахтар дотиснув Чорноморець на останніх секундах поєдинку 4-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Одесити несподівано забили першими. Це Максим Брагару прибрав оборонців суперника й пробив у дальній нижній кут. Донеччани ж оформили камбек вже по перерві.

Шахтар дотиснув Чорноморець на 90+6 хвилині – Швед знову забив, гол джокера подарував перемогу і лідерство в УПЛ

Спершу відзначився Мар'ян Швед, а на 90+6 хвилині результативний рикошет до свого активу записав Лассіна Траоре. Шахтар набрав 10 залікових балів та очолив турнірну таблицю української еліти. У Чорноморця 2 очки та 11 позиція.