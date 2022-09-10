Шахтар і Чорноморець зустрічалися на Арені Львів у поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги (2:1). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Чорноморець на "Футбол 24", стартував о 17:00 на Арені Львів. "Гірники" вперше зіграли у новій чорно-білій формі, яку презентували на тижні. Після трьох турів УПЛ Шахтар набрав 7 очок, у команди Романа Григорчука було 2 бали – перемога над одеситами виводила Шахтар на перше місце.

У вівторок "помаранчево-чорні" розкішно стартували в Лізі чемпіонів, несподівано розбивши на виїзді РБ Лейпциг з рахунком 4:1. Мар'ян Швед – герой того матчу, який оформив дубль, – сьогодні знову вийшов у старті.

Ігор Йовічевіч провів кілька змін у складі. Замість Михайла Мудрика, який отримав червону картку в попередньому поєдинку УПЛ з Рухом, вийшов Іван Петряк. Якщо порівнювати з матчем проти РБ Лейпциг, то Юхим Конопля замінив Лукаса Тейлора на правому фланзі оборони, а зліва вийшов Богдан Михайліченко. Кривцов вийшов замість Бондаря, а Джурасек змінив Судакова.

Вже на 4-й хвилині Шахтар мав забивати. Михайліченко прострілом знайшов Петряка на лінії воротарського, проте Іван з ходу примудрився пробити повз ворота. Вбивчий шанс – було від чого схопитися за голову. Варта уваги вся комбінація "гірників", яку організувало тріо новачків Зубков-Михайліченко-Петряк.

Чорноморець покарав за таке марнотратство на 10-й хвилині. Максим Брагару отримав м'яч на куті штрафного, хитнув Коноплю, проскочив повз Шведа і технічно закрутив у дальній кут. Шансів у Трубіна було мало – 0:1. Перший пропущений гол "помаранчево-чорних" у чемпіонаті.

"Гірники" відповіли ударом Зубкова з розвороту, який не склав проблем для Непогодова. Перший постріл Шахтаря у площину. Тут же міг бути і другий, проте Джеймс заблокував спробу Бондаренка. Шахтарю було складно – одесити грамотно перекривали вільні зони, не даючи суперникам простору. Підопічні Григорчука врахували помилки РБ Лейпциг, який привіз два м'ячі у свої ворота, а потім розкрився і отримав ще два на контратаках.

"Моряки" могли і другий забити, але Плакса не зміг пробити з меж воротарського в боротьбі з Кривцовим. Позаяк гравці Чорноморця щільно накривали опонентів, то одним із варіантів для Шахтаря стали дальні удари. Саме так міг забити Михайліченко – Богдан потужно приклався з ходу з-за меж штрафного, проте не влучив у дальній кут. Зрештою, у першому таймі Шахтар відігратися так і не зміг. 0:1 на користь Чорноморця, який знайшов свій момент, а після цього грамотно засушив гру.

Одразу після перерви Йовічевіч кинув у бій Лассіну Траоре, який замінив Івана Петряка. Задум тренера Шахтаря міг спрацювати ледь не одразу. Непогодов перевів удар буркінійця у стійку! Ще один момент біля воріт Непогодова. Конопля навісив у штрафний, Михайліченко виграв позицію і головою пробив поруч зі стійкою. Два фантастичні шанси за неповні 10 хвилин другого тайму.

Чорноморець відверто сів у захист. Швед сам собі створив момент. Мар'ян за межами штрафного оббіг суперника, отримав простір і без роздумів пробив – повз рамку. Пішла гра на відкритих курсах – Брагару отримав м'яч на куті штрафного, однак не зміг пробити так, як у першому таймі. Трубін забрав м'яч.

Стартовий натиск "гірників" результату не дав. Йовічевіч провів потрійну заміну – Очеретько, Судаков і Сікан вийшли, Бондаренко, Зубков і Джурасек пішли. Шахтар перейшов на схему у два центрфорварди, але перша нагода виникла в одеситів – Трубін відбив м'яч після удару Гладкого.

На 74-й хвилині Шахтар таки зрівняв рахунок. Гольова атака розпочалася з обрізки Чорноморця поблизу власного штрафного. Степаненко віддав наліво на Михайліченка, а Богдан навісив на Шведа. Мар'ян головою метрів з 10-ти зрівняв рахунок. Третій гол новачка за Шахтар!

Мар'ян не зміг дограти поєдинок. На 90-й хвилині дев'ятка Шахтаря зашкутильгав і попросив заміну. Замість нього вийшов Лукас Тейлор. Микола Балакін додав 6 хвилин, впродовж яких "гірники" мали два моменти. Спершу Судаков, а згодом Сікан пробили точно в Непогодова.

Здавалося, нічиєї не уникнути, однак на 90+6 хвилині Шахтар вирвав перемогу. Автором переможного гола став джокер Олег Очеретько. М'яч після його удару влучив у Траоре і влетів у сітку. 2:1 – вольова перемога Шахтаря, який набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю УПЛ.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?