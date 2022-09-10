Победный гол на последних секундах в видеообзоре матча Шахтер – Черноморец – 2:1
20:51 - Читати українською
Шахтер дожал Черноморец на последних секундах поединка 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
74’ Марьян Швед
90+6’ Лассина Траоре
Максим Брагару 10’
10’ Максим Брагару
74’ Марьян Швед
90+6’ Лассина Траоре
Одесситы неожиданно забили первыми. Это Максим Брагару убрал защитников соперника и пробил в дальний нижний угол. Дончане же оформили камбек уже после перерыва.
Шахтер дожал Черноморец на 90+6 минуте – Швед снова забил, гол джокера подарил победу и лидерство в УПЛ
Сначала отличился Марьян Швед, а на 90+6 минуте результативный рикошет в свой актив записал Лассина Траоре. Шахтер набрал 10 зачетных баллов и возглавил турнирную таблицу украинской элиты. У Черноморца 2 очка и 11 позиция.
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