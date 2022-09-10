Шахтер дожал Черноморец на последних секундах поединка 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Одесситы неожиданно забили первыми. Это Максим Брагару убрал защитников соперника и пробил в дальний нижний угол. Дончане же оформили камбек уже после перерыва.

Шахтер дожал Черноморец на 90+6 минуте – Швед снова забил, гол джокера подарил победу и лидерство в УПЛ