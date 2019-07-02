Ворскла мінімально обіграла Політехніку у спарингу.

Товариські матчі

Ворскла – Політехніка – 1:0

Гол: Челядін, 22

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Ворскла обіграла румунську Політехніку завдяки голу, забитому в середині першого тайму. Петровіч віддав на Артура, той прострілив у штрафний, де Кравченко зорієнтувався і пропустив м'яч на Челядіна. Артем з лівої ноги "поклав" футбольний снаряд у нижній кут воріт.

У другому таймі Ворскла продовжила контролювати ситуацію на полі. Однак забитих голів у звітному матчі більше не було.