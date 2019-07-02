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Карпати у товариському матчі розгромили Прикарпаття

2 липня 21:18 2256 Читать на русском
Карпати у товариському матчі розгромили Прикарпаття
ФК Карпати

Карпати здобули розгромну перемогу у спарингу з Прикарпаттям.

Товариські матчі

Карпати – Прикарпаття – 3:0

Голи: Мартінс, Вакуленко, Карпенко

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Карпати дуже жваво провели перший тайм, забивши у ворота суперника два м'ячі. Спочатку після подачі з кутового Мартінс вистрибнув вище за всіх та класно пробив головою у дальній кут воріт. Згодом Франціско Ді Франко заробив на собі фол у штрафному майданчику суперника, а Сергій Вакуленко вдало реалізував пенальті.

Після перерви Вербний відмінною передачею вивів Ігоря Карпенка на побачення з кіпером Прикарпаття – нападник "левів" вдало проштовхнув м’яч повз воротаря гостей та довів рахунок до розгромного – 3:0.

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Товариські матчі Карпати Карпати Прикарпаття Прикарпаття
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