Карпати у товариському матчі розгромили Прикарпаття

Карпати здобули розгромну перемогу у спарингу з Прикарпаттям.

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Карпати – Прикарпаття – 3:0

Голи: Мартінс, Вакуленко, Карпенко

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Карпати дуже жваво провели перший тайм, забивши у ворота суперника два м'ячі. Спочатку після подачі з кутового Мартінс вистрибнув вище за всіх та класно пробив головою у дальній кут воріт. Згодом Франціско Ді Франко заробив на собі фол у штрафному майданчику суперника, а Сергій Вакуленко вдало реалізував пенальті.

Після перерви Вербний відмінною передачею вивів Ігоря Карпенка на побачення з кіпером Прикарпаття – нападник "левів" вдало проштовхнув м’яч повз воротаря гостей та довів рахунок до розгромного – 3:0.