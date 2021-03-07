Переможний дубль Морати у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 3:1
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Ювентус переграв Лаціо у матчі 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів поєдинку Ювентус – Лаціо на "Футбол 24".
39’ Адріен Рабйо
57’ Альваро Мората
60’ Альваро Мората
39’ Адріен Рабйо
57’ Альваро Мората
60’ Альваро Мората
Лаціо вийшов вперед в рахунку на 14 хвилині, коли Корреа перехопив передачу Кулусевскі назад, розхитав Деміраля та пробив у ближній кут. Втім, Ювентус до перерви встановив статус-кво: Мората віддав на Рабйо, а той увійшов до штрафного та на силу пробив повз Рейну. А у другій половині Мората став головним героєм, оформивши дубль та принісши три очки "Старій синьйорі".
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Таким чином, Ювентус набрав 52 очки та піднявся на 3 місце, Лаціо з 43 пунктами залишився сьомим.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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