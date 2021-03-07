Лаціо вийшов вперед в рахунку на 14 хвилині, коли Корреа перехопив передачу Кулусевскі назад, розхитав Деміраля та пробив у ближній кут. Втім, Ювентус до перерви встановив статус-кво: Мората віддав на Рабйо, а той увійшов до штрафного та на силу пробив повз Рейну. А у другій половині Мората став головним героєм, оформивши дубль та принісши три очки "Старій синьйорі".

Ювентус обіграв Лаціо та наблизився до лідерів Серії А: Пірло не покарали за зухвалі експерименти, а герой – Мората

Таким чином, Ювентус набрав 52 очки та піднявся на 3 місце, Лаціо з 43 пунктами залишився сьомим.