Победный дубль Мораты в видеообзоре матча Ювентус – Лацио – 3:1
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Ювентус переиграл Лацио в матче 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка Ювентус – Лацио на "Футбол 24".
39’ Адриен Рабьо
57’ Альваро Мората
60’ Альваро Мората
39’ Адриен Рабьо
57’ Альваро Мората
60’ Альваро Мората
Лацио вышел вперед в счете на 14 минуте, когда Корреа перехватил передачу Кулусевски назад, расшатал Демираля и пробил в ближний угол. Впрочем, Ювентус до перерыва установил статус-кво: Мората отдал на Рабьо, а тот вошел в штрафную и на силу пробил мимо Рейны. А во второй половине Мората стал главным героем, оформив дубль и принеся три очка "Старой синьоре".
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Таким образом, Ювентус набрал 52 очка и поднялся на 3 место, Лацио с 43 пунктами остался седьмым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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