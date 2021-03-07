Ювентус переиграл Лацио в матче 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка Ювентус – Лацио на "Футбол 24".

Лацио вышел вперед в счете на 14 минуте, когда Корреа перехватил передачу Кулусевски назад, расшатал Демираля и пробил в ближний угол. Впрочем, Ювентус до перерыва установил статус-кво: Мората отдал на Рабьо, а тот вошел в штрафную и на силу пробил мимо Рейны. А во второй половине Мората стал главным героем, оформив дубль и принеся три очка "Старой синьоре".

Ювентус обыграл Лацио и приблизился к лидерам Серии А: Пирло не наказали за дерзкие эксперименты, а герой – Мората

Таким образом, Ювентус набрал 52 очка и поднялся на 3 место, Лацио с 43 пунктами остался седьмым.