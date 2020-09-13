Сенсаційний дебют команди Кобіна у відеоогляді матчу Минай – Олександрія – 1:0
Минай мінімально переміг Олександрію в матчі 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Минай – Олександрія.
Минай в першому таймі захопив ініціативу, змусивши Олександрію кілька разів помилятись. На 34-й хвилині минайці відзначились дебютним голом в УПЛ: Шиндер замкнув подачу з кутового, а Паньків не зміг відбити м'яча. В другій половині Олександрія мала кілька небезпечних моментів, проте підопічні Кобіна втримали перемогу.
Екс-форвард збірної України забив дебютний гол Миная в УПЛ
Таким чином, закарпатці заробили перші три очки в УПЛ та розташувались на 7 сходинці, Олександрія має стільки ж пунктів, але перебуває на 5 місці.
Минай здобув мінімальну перемогу над Олександрією у дебютному матчі в УПЛ