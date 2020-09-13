Минай в першому таймі захопив ініціативу, змусивши Олександрію кілька разів помилятись. На 34-й хвилині минайці відзначились дебютним голом в УПЛ: Шиндер замкнув подачу з кутового, а Паньків не зміг відбити м'яча. В другій половині Олександрія мала кілька небезпечних моментів, проте підопічні Кобіна втримали перемогу.

Екс-форвард збірної України забив дебютний гол Миная в УПЛ

Таким чином, закарпатці заробили перші три очки в УПЛ та розташувались на 7 сходинці, Олександрія має стільки ж пунктів, але перебуває на 5 місці.

Минай здобув мінімальну перемогу над Олександрією у дебютному матчі в УПЛ