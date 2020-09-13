Минай в первом тайме захватил инициативу, заставив Александрию несколько раз ошибаться. На 34-й минуте минайцы отличились дебютным голом в УПЛ: Шиндер замкнул подачу с углового, а Панькив не смог отбить мяч. Во второй половине Александрия имела несколько опасных моментов, однако подопечные Кобина удержали победу.

Экс-форвард сборной Украины забил дебютный гол Миная в УПЛ

Таким образом, закарпатцы заработали первые три очка в УПЛ и расположились на 7 строчке, Александрия имеет столько же пунктов, но находится на 5 месте.

Минай одержал минимальную победу над Александрией в дебютном матче в УПЛ