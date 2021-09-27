В рамках 6-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле одолел Кальяри. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Партенопейцам" удалось забить быстрый мяч. На 11-й минуте Зелиньски догнал сферу у линии поля и вовремя прострелил, а Виктор Осимхен выиграл силовую дуэль у ветерана Година и отправил мяч в сетку.

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Удвоили свое преимущество хозяева уже после перерыва. Нигерийский голеадор заработал одиннадцатиметровый, который уверенно исполнил капитан Лоренцо Инсинье. Наполи имел еще несколько моментов. Могли забивать Зелиньски и Ангисса, но не хватило точности.

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