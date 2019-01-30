Перехід Пантіча в Кадіс перебуває на завершальній стадії

Сербський захисник Динамо Александар Пантіч за крок від переходу в Кадіс.

Кадіс близький до завершення переходу захисника Александара Пантіча, повідомляє Eldesmarque.

Пантіч може перейти в Кадіс і стати конкурентом Зозулі та Селезньова за вихід у Прімеру

Іспанському клубу залишилось лише узгодити деякі деталі з документами і очікується, що серб вже сьогодні, 30 січня, проведе перше тренування з новими партнерами.

Кадіс наразі перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці іспанської Сегунди і має в активі 35 очок.