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Перехід Пантіча в Кадіс перебуває на завершальній стадії

12:12 140 Читать на русском
Перехід Пантіча в Кадіс перебуває на завершальній стадії
Александар Пантіч / соцмережі

Сербський захисник Динамо Александар Пантіч за крок від переходу в Кадіс.

Кадіс близький до завершення переходу захисника Александара Пантіча, повідомляє Eldesmarque.

Пантіч може перейти в Кадіс і стати конкурентом Зозулі та Селезньова за вихід у Прімеру

Іспанському клубу залишилось лише узгодити деякі деталі з документами і очікується, що серб вже сьогодні, 30 січня, проведе перше тренування з новими партнерами.

Кадіс наразі перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці іспанської Сегунди і має в активі 35 очок.

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