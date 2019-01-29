Пантіч може перейти в Кадіс і стати конкурентом Зозулі та Селезньова за вихід у Прімеру

Захисник Динамо Александар Пантіч зацікавив іспанський Кадіс, який бореться за вихід у Прімеру.

Представник іспанської Сегунди Кадіс проявляє інтерес до захисника Динамо Александара Пантіча, повідомляє Diario de Cadiz. Мова йде про оренду з правом викупу.

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Клуб прагне підсилити лінію захисту до закриття трансферного вікна, а серб не входить у плани головного тренера киян Олександра Хацкевича.

Кадіс наразі перебуває на 7 сходинці в турнірній таблиці Сегунди, набравши 35 очок, відстаючи від зони плей-офф на 3 пункти.

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