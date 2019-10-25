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Переговори Неймара та ПСЖ щодо нового контракту заблоковані

15:34 311 Читать на русском
Переговори Неймара та ПСЖ щодо нового контракту заблоковані
Неймар / Фото REUTERS

Майбутнє нападника ПСЖ Неймара у паризькому клубі знову опинилося під питанням.

Минулого місяця повідомлялося, що спортивний директор парижан Леонардо розпочав переговори з Неймаром щодо продовження контракту. При цьому їхній перебіг оцінювався доволі позитивно.

Неймар вперше за 8 років не потрапив у перелік претендентів на "Золотий м’яч"

Тепер же, за інформацією Le Parisien, ситуація знову стала невизначеною. Причиною стала травма бразильця, яку він отримав у товариському матчі проти Нігерії. Керівництво ПСЖ сумнівається у доцільності співпраці з гравцем, який після переходу їхній клуб через травми та дискваліфікації зумів зіграти лише у половині матчів.

Негативно впливає також літня історія, коли Неймар відкрито говорив про бажання повернутися у Барселону. В сумі обидва фактори роблять гравця не дуже привабливою інвестицією для французького клубу.

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