Переговоры Неймара и ПСЖ по новому контракту заблокированы

Будущее нападающего ПСЖ Неймара в парижском клубе снова оказалось под вопросом.

В прошлом месяце сообщалось, что спортивный директор парижан Леонардо начал переговоры с Неймаром о продлении контракта. При этом их ход оценивался довольно положительно.

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Теперь же, по информации Le Parisien, ситуация вновь стала неопределенной. Причиной стала травма бразильца, которую он получил в товарищеском матче против Нигерии. Руководство ПСЖ сомневается в целесообразности сотрудничества с игроком, который после перехода их клуб из-за травм и дисквалификаций сумел сыграть только в половине матчей.

Негативно влияет также летняя история, когда Неймар открыто говорил о желании вернуться в Барселону. В сумме оба фактора делают игрока не очень привлекательной инвестицией для французского клуба.

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