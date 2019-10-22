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Неймар вперше за 8 років не потрапив у число претендентів на "Золотий м’яч"

19:03 70 Читать на русском
Неймар вперше за 8 років не потрапив у число претендентів на "Золотий м’яч"
Неймар / Фото з відкритих джерел

Зірковий та скандальний нападник збірної Бразилії не зможе поборотись за одну з найпрестижніших футбольних нагород – гравця навіть не включили у список номінантів.

Редакція французького журналу France Football пояснила непотрапляння форварда збірної Бразилії та ПСЖ у список 30 претендентів на "Золотий м'яч-2019". На думку журналістів видання, 27-річний гравець занадто довго був травмований, через що пропустив матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, Копа Америка і старт французької Ліги 1.

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Окрім того, негативну роль відіграла сага з його переходом у Барселону влітку цього року, а також скандал під час фіналу Кубка Франції, коли Неймар штовхнув уболівальника, який його образив.

Переможця буде визначено голосуванням журналістів і названо на урочистій церемонії, що відбудеться у Парижі 2 грудня.

До слова, у поточному сезоні у рамках Ліги 1 Неймар провів п'ять матчів і забив чотири голи.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія Франція Золотий м'яч France Football
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