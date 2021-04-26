Ліга 1, 34 тур

Ліон – Лілль – 2:3

Голи: Слімані, 20, Фонте 35, (аг) – Їлмаз, 45+1, 85, Девід, 60

Гостям потрібна була виключно перемога, щоб обійти ПСЖ і повернути собі лідерство. Ліон відставав лише на три очки, але щільність Ліги 1 залишала "ткачів" поза зоною ЛЧ.

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На 20 хвилині Слімані відкрив рахунок, завершивши динамічну комбінацію. Майже відразу Девід відквитав гол, проте арбітр зафіксував офсайд. Невдачі Лілля продовжилися автоголом 37-річного Фонте. Щоправда, більше потрібно звинувачувати голкіпера Меньяна, який невпевнено зіграв на виході, та ще й збив партнера. Перед свистком на перерву камбек "догів" розпочав Їлмаз ідеальним виконанням штрафного. На 60 хвилині турок асистував Девіду, і тут рефері вже не втручався. Досвідчений форвард не збирався зупинятися. Під завісу зустрічі Їлмаз отримав передачу від земляка Язиджі і впевнено реалізував "буліт" – 2:3!

Тепер Лілль знову може похизуватися званням лідера Ліги 1. Натомість Ліону пора хвилюватися – до третьої сходинки (Монако) залишилося чотири пункти відставання.

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