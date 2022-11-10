Українським командам у цьому сезоні щастить на одних і тих самих суперників. Так, Шахтар зіграє в плей-офф Ліги Європи з Ренном, а СК Дніпро-1 – з АЕКом Ларнакою. Обидві ці команди долучились до ганьби Динамо в Європі.