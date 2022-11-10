"Передай далі": Шахтар та СК Дніпро-1 отримали в суперники у єврокубках кривдників Динамо
21:04 - Читать на русском
Українським командам у цьому сезоні щастить на одних і тих самих суперників. Так, Шахтар зіграє в плей-офф Ліги Європи з Ренном, а СК Дніпро-1 – з АЕКом Ларнакою. Обидві ці команди долучились до ганьби Динамо в Європі.
Донецький Шахтар і СК Дніпро-1 отримали суперників на єврокубкову весну. "Футбол 24" оцінив шанси українських команд на успіх у плей-офф. Детальніше можна ознайомитись на YouTube-каналі "Футбол 24".
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