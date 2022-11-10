"Передай дальше": Шахтер и СК Днепр-1 получили в соперники в еврокубках обидчиков Динамо
21:08 - Читати українською
Украинским командам в этом сезоне везет на одних и тех же соперников. Так, Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с Ренном, а СК Днепр-1 – с АЕКом из Ларнаки. Обе эти команды приложились к позору Динамо в Европе.
Донецкий Шахтер и СК Днепр-1 получили соперников на еврокубковую весну. "Футбол 24" оценил шансы украинских команд на успех в плей-офф. Детальнее можно ознакомиться на YouTube-канале "Футбол 24".
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