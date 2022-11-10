Украинским командам в этом сезоне везет на одних и тех же соперников. Так, Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с Ренном, а СК Днепр-1 – с АЕКом из Ларнаки. Обе эти команды приложились к позору Динамо в Европе.