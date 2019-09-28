Пеллегріні засипав Ярмоленка компліментами після забитого гола у ворота Борнмута

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні залишився задоволений діями Андрія Ярмоленка у матчі 7-го туру АПЛ проти Борнмута.

"Андрій – особливий гравець, і я думаю, що ми запросили його у Вест Хем, тому що він дуже технічний півзахисник, але впродовж своєї кар’єри він завжди забиває голи.

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Йому дуже непощастило минулого сезону. У свій найуспішніший період він надовго вибув через травму ахілла", – сказав Пеллегріні в ефірі BT Sport.

Відзначимо, що гол у ворота Борнмута став для Ярмоленка третім у нинішньому сезоні. У минулому турі 29-річний півзахисник збірної України відзначився у матчі з Манчестер Юнайтед. Ще один м'яч він забив у ворота Норвіча в 4-у турі.

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