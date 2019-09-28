Пеллегрини засыпал Ярмоленко комплиментами после забитого гола в ворота Борнмута

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини остался доволен действиями Андрея Ярмоленко в матче 7-го тура АПЛ против Борнмута.

"Андрей – особенный игрок, и я думаю, что мы пригласили его в Вест Хэм, потому что он очень техничный полузащитник, но на протяжении своей карьеры он всегда забивает голы.

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Ему очень не повезло в прошлом сезоне. В свой самый успешный период он надолго выбыл из-за травмы ахилла", – сказал Пеллегрини в эфире BT Sport.

Отметим, что гол в ворота Борнмута стал для Ярмоленко третьим в нынешнем сезоне. В прошлом туре 29-летний полузащитник сборной Украины отличился в матче с Манчестер Юнайтед. Еще один мяч он забил в ворота Норвича в четвёртом туре.

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