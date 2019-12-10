Пеллегріні не виключив своєї відставки після поразки Вест Хема від Арсенала

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні засмучений поразкою від Арсенала в 16-му турі Прем'єр-ліги, після якої його команда опинилася поруч із зоною вильоту.

Нагадаємо, в 16-му турі АПЛ Вест Хем програв Арсеналу, зазнавши вже 8-ї поразки в чемпіонаті. Натомість "каноніри" перервали безвиграшну серію, яка налічувала 9 поєдинків. Андрій Ярмоленко пропустив гру через проблеми зі спиною.

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"Ми продовжуємо вірити в команду. Можливо, зараз не найкращий час час для Вест Хема, але ми повинні продовжувати боротьбу. Наша команда домінувала протягом 60-ти хвилин, але в підсумку програла, адже матч триває 90 хвилин, а не 60-65. Можливо, забракло другого гола, адже тоді було б легше успішно завершити поєдинок.

Вест Хем не може пропускати 3 голи в кожній грі. На жаль, деякі речі ми робимо неправильно. Втім, я впевнений, що зможу це виправити. Чи буде у мене час для цього? Це питання не до мене", – цитує Пеллегріні Sky Sports.

Після 16-ти турів "молоти" посідають 16 місце в АПЛ. Від зони вильоту команду Ярмоленка відділяє лише 1 очко.

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