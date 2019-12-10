Феєричний камбек Арсенала проти Вест Хема без Ярмоленка у відеоогляді матчу АПЛ

Вест Хем поступився Арсеналу в рамках лондонського дербі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Команди почали розкриватися аж в останній третині першого тайму. Після обміну моментами більш активний Вест Хем заслужено вийшов уперед, коли Форналс навісив з правого краю штрафного на Огбонну, а той ударом з рикошетом від Мейтленд-Найлса вколотив м'яч у сітку.

Ярмоленко через травму пропустив лондонське дербі проти Арсенала

"Каноніри" поступово почали оживати, організовуючи контратаки, що, зрештою, вилилось у гол: Колашинац прорвався лівим флангом та викотив хорошу передачу в штрафний у спини захисникам, а Мартінеллі завершив її точним ударом в правий нижній кут – 1:1

Арсенал продовжили тиснути й забив ще двічі. Спочатку Озіл передачею у зону перед штрафним знайшов Обамеянга, той віддав пас на правий край, а Пепе, хитнувши захисника, пробив у дальню дев'ятку. А ще через три хвилини сам П'єр-Емерік уникнув офсайду й ефектно замкнув закидання від Ніколя.

Арсенал завдяки камбеку переграв Вест Хем – Ярмоленко поза заявкою, "каноніри" перервали 9-матчеву безвиграшну серію