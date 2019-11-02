Пеллегріні – про поразку Вест Хема від Ньюкасла: Не розумію, чому ми розпочали матч саме таким чином

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями від поразки в матчі 11-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:3).

"Важко зрозуміти, чому ми почали гру з таким ставленням і без того темпу, який нам потрібен, щоб виграти гру. У другому таймі ми відреагували трохи краще, але цього недостатньо. Щоб перемогти в матчі АПЛ, вам потрібно відіграти добре усі 95 хвилин. Потрібно знайти причину, щоб зрозуміти, чому ми починаємо гру саме таким чином.

Вест Хем – Ньюкасл – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мені складно повірити, що матч завершився із рахунком 3:2. Ньюкасл мав кілька шансів у першому таймі, але Роберто врятував нас. Потрібно ретельно переглянути матч, аби зрозуміти, що не так.



Нам слід відновитись після цього матчу. Вест Хем перебував і в гірших положеннях, нам слід правильно відреагувати на це. Ми не можемо грати так, як ми робили проти Евертона. Я сподіваюся, що склад це зрозуміє", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, "молоти" програли Ньюкаслу (2:3), програючи впродовж зустрічі у 3 м'ячі.

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