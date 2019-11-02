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Пеллегріні – про поразку Вест Хема від Ньюкасла: Не розумію, чому ми розпочали матч саме таким чином

2 листопада 23:58 36 Читать на русском
Пеллегріні – про поразку Вест Хема від Ньюкасла: Не розумію, чому ми розпочали матч саме таким чином
Мануель Пеллегріні / фото: ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями від поразки в матчі 11-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:3).

73’ Фабіан Бальбуена
90’ Роберт Снодграс
 
Кіран Кларк 16’
Федеріко Фернандес 22’
Джонджо Шелві 51’
16’ Кіран Кларк
22’ Федеріко Фернандес
51’ Джонджо Шелві
73’ Фабіан Бальбуена
90’ Роберт Снодграс

"Важко зрозуміти, чому ми почали гру з таким ставленням і без того темпу, який нам потрібен, щоб виграти гру. У другому таймі ми відреагували трохи краще, але цього недостатньо. Щоб перемогти в матчі АПЛ, вам потрібно відіграти добре усі 95 хвилин. Потрібно знайти причину, щоб зрозуміти, чому ми починаємо гру саме таким чином.

Вест Хем – Ньюкасл – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мені складно повірити, що матч завершився із рахунком 3:2. Ньюкасл мав кілька шансів у першому таймі, але Роберто врятував нас. Потрібно ретельно переглянути матч, аби зрозуміти, що не так.

Нам слід відновитись після цього матчу. Вест Хем перебував і в гірших положеннях, нам слід правильно відреагувати на це. Ми не можемо грати так, як ми робили проти Евертона. Я сподіваюся, що склад це зрозуміє", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, "молоти" програли Ньюкаслу (2:3), програючи впродовж зустрічі у 3 м'ячі.

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Ньюкасл Ньюкасл Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Ньюкасл
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