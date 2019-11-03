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Пеллегрини – о поражении Вест Хэма Ньюкаслу: Не понимаю, почему мы начали матч именно таким образом

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Пеллегрини – о поражении Вест Хэма Ньюкаслу: Не понимаю, почему мы начали матч именно таким образом
Мануэль Пеллегрини / фото: ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:3).

73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс
 
Киран Кларк 16’
Фредерико Фернандес 22’
Джонджо Шелви 51’
16’ Киран Кларк
22’ Фредерико Фернандес
51’ Джонджо Шелви
73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс

"Трудно понять, почему мы начали игру с таким отношением и без того темпа, который нам нужен, чтобы выиграть игру. Во втором тайме мы отреагировали получше, но этого недостаточно. Чтобы победить в матче АПЛ, вам нужно сыграть хорошо все 95 минут. Нужно найти причину, чтобы понять, почему мы начинаем игру именно таким образом.

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Мне сложно поверить, что матч завершился со счетом 3:2. Ньюкасл имел несколько шансов в первом тайме, но Роберто спас нас. Нужно тщательно пересмотреть матч, чтобы понять, что не так.

Нам следует восстановиться после этого матча. Вест Хэм находился и в худших положениях, нам следует правильно отреагировать на это. Мы не можем играть так, как мы делали против Эвертона. Я надеюсь, что состав это поймет", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, "молоты" проиграли Ньюкаслу (2:3), проигрывая по ходу встречи в 3 мяча.

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