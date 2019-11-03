Пеллегрини – о поражении Вест Хэма Ньюкаслу: Не понимаю, почему мы начали матч именно таким образом

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:3).

"Трудно понять, почему мы начали игру с таким отношением и без того темпа, который нам нужен, чтобы выиграть игру. Во втором тайме мы отреагировали получше, но этого недостаточно. Чтобы победить в матче АПЛ, вам нужно сыграть хорошо все 95 минут. Нужно найти причину, чтобы понять, почему мы начинаем игру именно таким образом.

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Мне сложно поверить, что матч завершился со счетом 3:2. Ньюкасл имел несколько шансов в первом тайме, но Роберто спас нас. Нужно тщательно пересмотреть матч, чтобы понять, что не так.

Нам следует восстановиться после этого матча. Вест Хэм находился и в худших положениях, нам следует правильно отреагировать на это. Мы не можем играть так, как мы делали против Эвертона. Я надеюсь, что состав это поймет", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, "молоты" проиграли Ньюкаслу (2:3), проигрывая по ходу встречи в 3 мяча.

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