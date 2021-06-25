Пеле зворушливо привітав Мессі з Днем народження – у легенди є одне прохання
Легендарний бразилець Пеле привітав Ліонеля Мессі з 34-річчям і дещо попросив у зіркового аргентинця.
"З днем народження Лео Мессі. Продовжуй викликати посмішку футбольного світу", – написав Пеле у своєму Instagram.
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До свого повідомлення легендарний бразилець додав фото Мессі у футболці національної команди Аргентини. До слова, Ліонеля також привітали партнери по збірній. Вони не стали чекати, коли іменинник прокинеться, і завітали до нього посеред ночі.
Нагадаємо, 24 червня форвард Барселони відсвяткував своє 34-річчя у таборі збірної Аргентини на Копа Амеріка.
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