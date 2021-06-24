Засипали подарунками посеред ночі – який сюрприз гравці Аргентини підготували для Мессі до дня народження
Попри велику кількість подарунків, Ліонель Мессі зізнався, чого йому найбільше бракує.
24 червня форвард Барселони Ліонель Мессі відсвяткував своє 34-річчя у таборі збірної Аргентини.
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Партнери по національній команді не стали очікувати, коли іменинник прокинеться і завітали до нього посеред ночі. Ліонель одразу зрозумів причину такого раннього візиту та радо став розглядати подарунки, серед яких були пляшки з вином, елементи одягу та інше.
"День народження. Він почався з подарунків. Велике спасибі за можливість провести особливий для мене день, навіть якщо я не поруч з родиною, якої мені дуже не вистачає", – написав Мессі в Instagram.
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