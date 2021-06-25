Легендарный бразилец Пеле поздравил Лионеля Месси с 34-летием и кое-что попросил у звездного аргентинца.

Лионель Месси и Пеле на церемонии вручения "Золотого мяча" / Фото AS

"С днем рождения Лео Месси. Продолжай вызывать улыбку футбольного мира", – написал Пеле в своем Instagram.

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К своему сообщению легендарный бразилец добавил фото Месси в футболке национальной команды Аргентины. К слову, Лионеля также поздравили партнеры по сборной. Они не стали ждать, когда именинник проснется, и пришли к нему среди ночи.

Напомним, 24 июня форвард Барселоны отпраздновал свое 34-летие в лагере сборной Аргентины на Копа Америка.

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