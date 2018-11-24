Педро порівняв стилі Саррі та Конте та назвав свого фаворита

Вінгер Челсі Педро Родрігес розповів про роботу під керівництвом нинішнього керманича "синіх" Мауріціо Саррі та порівняв його з екс-тренером лондонців – Антоніо Конте.

"Гравцям атаки добре підходять ідеї Саррі. Я насолоджуюсь моментами, коли перебуваю на полі. Ми рухаємо м'яч, високо пресингуємо та можемо швидко дістатися до воріт суперника після відбору. Мені це дуже подобається, як і іншим гравцям.

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Якщо порівнювати з Конте – це зовсім інший стиль та інші ідеї. При Мауріціо ми більше атакуємо. Йому до вподоби, коли команда з м'ячем, швидко його переводить, створює моменти та високо пресингує.

За часів Антоніо все було інакше. Було, можливо, більше гри в обороні. Я віддаю перевагу ідеї Мауріціо, оскільки нападнику важливо бути поруч з чужим штрафним майданчиком, щоб намагатися забити", – розповів Педро в коментарі офіційному сайту Челсі.

Відзначимо, що вже сьогодні, 24 листопада, "сині" зіграють матч 13-го туру АПЛ проти лондонського Тоттенхема. Початок поєдинку та онлайн-трансляції на "Футбол 24" о 19:30.