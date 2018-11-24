Педро сравнил стили Сарри и Конте и назвал своего фаворита

Вингер Челси Педро Родригес рассказал о работе под руководством нынешнего тренера "синих" Маурицио Сарри и сравнил его с экс-тренером лондонцев – Антонио Конте.

"Игрокам атаки хорошо подходят идеи Сарри. Я наслаждаюсь моментами, когда нахожусь на поле. Мы двигаем мяч, высоко прессингуем и можем быстро добраться до ворот соперника после отбора. Мне очень нравится, как и другим игрокам.

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Если сравнивать с Конте – это совсем другой стиль и другие идеи. При Маурицио мы больше атакуем. Ему нравится, когда команда с мячом, быстро его переводит, создает моменты и высоко прессингует.

Во времена Антонио все было иначе. Было, возможно, больше игры в обороне. Я предпочитаю идеи Маурицио, поскольку нападающему важно быть рядом с чужой штрафной площадью, чтобы пытаться забить", – рассказал Педро в комментарии официальному сайту Челси.

Отметим, что уже сегодня, 24 ноября, "синие" сыграют матч 13-го тура АПЛ против лондонского Тоттенхэма. Начало поединка и онлайн-трансляции на "Футбол 24" в 19:30.