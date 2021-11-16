Півзахисник Шахтаря Педрінью зможе зіграти у найближчому матчі "гірників" після завершення перерви на поєдинки збірних.

Шахтар провів чергове тренування у рамках підготовки до поєдинку 15-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт "гірників". Заняття тривало 40 хвилин, а гравці відпрацьовували удари по воротах та інтенсивний пресинг.

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Зазначається, що з основною групою тренувався і Педрінью, який був відсутній через травму. Не виключено, що бразилець в суботу зіграє проти Руха в рамках чемпіонату України.

До слова, Педрінью провів 14 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

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