Педриньо восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в составе Шахтера
Полузащитник Шахтера Педриньо сможет сыграть в ближайшем матче "горняков" после завершения перерыва на поединки сборных.
Шахтер провел очередную тренировку в рамках подготовки к поединку 15 тура УПЛ, сообщает официальный сайт "горняков". Занятие длилось 40 минут, а игроки отрабатывали удары по воротам и интенсивный прессинг.
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Отмечается, что с основной группой тренировался и отсутствовавший из-за травмы Педринью. Не исключено, что бразилец в субботу сыграет против Руха в рамках чемпионата Украины.
К слову, Педринью провел 14 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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