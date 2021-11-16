Полузащитник Шахтера Педриньо сможет сыграть в ближайшем матче "горняков" после завершения перерыва на поединки сборных.

Шахтер провел очередную тренировку в рамках подготовки к поединку 15 тура УПЛ, сообщает официальный сайт "горняков". Занятие длилось 40 минут, а игроки отрабатывали удары по воротам и интенсивный прессинг.

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Отмечается, что с основной группой тренировался и отсутствовавший из-за травмы Педринью. Не исключено, что бразилец в субботу сыграет против Руха в рамках чемпионата Украины.

К слову, Педринью провел 14 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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