Педрінью відмовився повертатись у Шахтар і назвав клуб, у якому хоче грати
Вінгер "гірників" Педрінью, який виступає в оренді за Атлетіко Мінейро, висловився щодо свого майбутнього.
"Попри всю ситуацію, я хочу продовжувати працювати в Атлетіко Мінейро. У нас зібралася чудова, сенсаційна команда. Я хочу залишитися і боротися за титули.
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Вже ведуться переговори з Родріго Каетано та моїм менеджером. Моє бажання, звичайно, – продовжувати грати за цю команду", – цитує 24-річного бразильця Yahoo Sports.
Оренда Педрінью розрахована до червня 2023 року, але футболіст далеко не є гравцем основного складу – всього 224 хвилини у 8 матчах за бразильський колектив.
У Шахтар вихованець Корінтіанса перейшов влітку 2021-го, підписавши контракт на 4 роки. Встиг награти за "гірників" 19 поєдинків, забити 4 м'ячі та віддати 3 результативні передачі.
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