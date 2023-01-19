31-річний нападник на правах вільного агента приєднався до Аргентінос Хуніорс, який посів 8 місце у чемпіонаті сезону-2022, повідомляє прес-служба команди.

Тайсон забив гол через три хвилини після дебюту – команда Луческу обіграла екс-зірок Динамо і Шахтаря

Контракт розрахований до кінця 2023 року. Попереднім клубом Феррейри був аргентинський Індепендьєнте (14 сходинка у таблиці), за який він грав на правах оренди з мексиканської Тіхуани.

За Шахтар Факундо виступав у 2014-2018 роках і це поки найкращий період у його кар'єрі. Ще пограв у Банфілді, Велесі, Ньюкаслі, Бенфіці, Еспаньйолі й Сельті.