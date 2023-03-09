Шахтар і Палмейрас ведуть перемовини щодо можливого обміну гравцями, повідомляє Goleada Base.

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Бразильці зацікавлені у трансфері Педрінью, який нині на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро. За 24-річного півзахисника "зелено-білі" готові віддати 20-річного Кевіна, якого "гірники" намагались підписати взимку і навіть пропонували за нього 15 млн євро. У разі оформлення угоди бразильський клуб готовий доплатити за свого вихованця 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Педрінью перейшов у Шахтар влітку 2021-го за 18 млн євро з Бенфіки. Гравець нині не помічник "гірникам": він категорично відмовляється повертатися не те що в Україну, а навіть в Європу – нещодавно він відхилив пропозицію французького Лілля. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

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