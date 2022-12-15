Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі групи VS Energy, повідомляє Радіо Свобода.

Тимощук у компанії 55-ти росіян – Верховна Рада ухвалила санкції за підтримку війни в Україні

За версією слідства, її контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Михайло Воєводін, та Євгеній Гінер, який є президентом ЦСКА Москва. Зазначимо, що Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБОУ.

У листопаді суд також арештував 5 обленерго (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго), які контролює російська "лужниківська" група в Україні. Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком