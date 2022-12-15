Печерський суд наклав арешт на готелі, якими володіють росіяни – серед них президент ЦСКА Москва
Заможні росіяни продовжують втрачати власність на території України.
Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі групи VS Energy, повідомляє Радіо Свобода.
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За версією слідства, її контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Михайло Воєводін, та Євгеній Гінер, який є президентом ЦСКА Москва. Зазначимо, що Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБОУ.
У листопаді суд також арештував 5 обленерго (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго), які контролює російська "лужниківська" група в Україні. Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі.
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