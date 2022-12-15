Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и арестовал с запретом отчуждения на гостинице группы VS Energy, сообщает Радио Свобода.

Тимощук в компании 55-ти россиян – Верховная Рада приняла санкции за поддержку войны в Украине

По версии следствия, ее контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Евгений Гинер, являющийся президентом ЦСКА Москва. Отметим, что Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные санкции, согласно решениям СНБО.

В ноябре суд также арестовал 5 облэнерго (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Черновцыоблэнерго), контролируемых российской "лужниковской" группой в Украине. Эти же трое граждан РФ, приближенных к Кремлю, контролируют запорожское предприятие "Днепроспецсталь" – крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали.

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