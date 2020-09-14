Хавбек збірної Франції Дімітрі Пайє вирішив, що від добра добра не шукають і залишився у французькому клубі.

Півзахисник Марселя Дімітрі Пайє не схотів переходити у Лідс, повідомляє видання Le10sport.com.

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33-річного футболіста перед початком поточного сезону намагався "завербувати" головний тренер Лідса Марсело Б'єлса. Наставнику новачка АПЛ добре знайомі можливості француза, адже у сезоні-2014/15 саме аргентинський фахівець очолював провансальців. Пайє спочатку взяв час на роздуми, однак, зваживши всі "за і проти", продовжив контракт з Марселем.

Нагадаємо, Дімітрі має досвід виступів на Туманному Альбіоні – 1 липня 2015 року він за 15 млн євро перейшов у Вест Хем. У січні 2017-го він за майже вдвічі більшу суму (29,3 млн євро) повернувся у французьку команду.

Б'єлса очолив Лідс у 2018 році. У першому сезоні команда була близькою до повернення в АПЛ, однак зазнала поразки у півфіналі плей-офф Чемпіоншипа. За підсумками минулої кампанії "павичі" посіли першу сходинку у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії і вийшли в еліту.

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