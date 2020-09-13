Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса примудрився зробити шоу навіть з коментаря після матчу першого туру АПЛ проти Ліверпуля (3:4).

Аргентинський фахівець був не надто задоволений роботою свого перекладача і перед камерами почав роздавати йому поради.

Шалені розбірки Клоппа та Б'єлси у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лідс – 4:3

"Говори гучніше!" – крикнув Б'єлса після перекладу першого коментаря. Перекладач заговорив дещо впевненіше, але в кінці тренер Лідса знову мав претензії до емоційності свого помічника. Схоже, такі курйози не рідкість, бо обоє з посмішкою сприйняли доволі абсурдну ситуацію.

Нагадаємо, Лідс розпочав сезон божевільною поразкою від Ліверпуля з рахунком 3:4.

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