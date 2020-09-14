Хавбек сборной Франции Димитри Пайе решил, что от добра добра не ищут и остался во французском клубе.

Полузащитник Марселя Димитри Пайе не захотел переходить в Лидс, сообщает издание Le10sport.com.

Бьелса накричал на своего переводчика во время разговора с журналистами – смешное видео

33-летнего футболиста перед началом нынешнего сезона пытался "завербовать" главный тренер Лидса Марсело Бьелса. Наставнику новичка АПЛ хорошо знакомы возможности француза, ведь в сезоне-2014/15 именно аргентинский специалист возглавлял провансальцев. Пайе сначала взял время на размышления, однако, взвесив все "за и против", продлил контракт с Марселем.

Напомним, Димитри имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе – 1 июля 2015 года он за 15 млн евро перешел в Вест Хэм. В январе 2017-го он за почти вдвое большую сумму (29,3 млн евро) вернулся во французскую команду.

Бьелса возглавил Лидс в 2018 году. В первом сезоне команда была близка к возвращению в АПЛ, однако потерпела поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. По итогам прошлой кампании "павлины" заняли первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии и вышли в элиту.

ПСЖ впервые за 9 лет проиграл Марселю и опустился на дно – Неймар провоцирует драку с пятью удалениями