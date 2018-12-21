Павлов пояснив, чому Ротань – ідеальний кандидат на посаду тренера збірної України U-21

Відомий український фахівець Микола Павлов вважає, що Ротань – найкраща кандидатура на посаду наставника збірної України U-21.

"Ротань може очолити молодіжну збірну України? Я поки не знаю, наскільки достовірна ця інформація, але, поспілкувавшись з Русланом і на презентації, і вже після прочитання книги (Ротань нещодавно презентував автобіографію – прим. "Футбол 24"), можу сказати, що кращої кандидатури на даний момент просто не існує. Спробую пояснити, чому.

В Україні давно існує проблема переходу з дитячо-юнацького футболу в професійний, багато хлопців просто губляться на серйозному рівні, тому що їх тренують фахівці, у яких немає певного авторитету, – із зайвою вагою, з сигаретою в руках і тому подібне. Свого часу Ротань пройшов цей складний шлях, але йому пощастило потрапити до тренерів, у яких були лідерські якості, а сам він ними теж наділений, що не раз доводив, будучи капітаном Дніпра в дуже складний період існування клубу.

Гельзін оцінив можливість переходу Ротаня на посаду тренера збірної України U-21

У роботі з 20-річними хлопцями особистий приклад відіграє величезну роль. Всі відзначають, що це був зразок капітана команди, а 100 матчів, зіграних за збірну України, теж говорять самі за себе.

Коли говорять про відсутність досвіду роботи з молодими футболістами, я згадую останній рік виступу Руслана Ротаня в Дніпрі, де він, разом з Сергієм Кравченко, був, по суті, граючим тренером на полі, а поряд з ним росли хлопці, які як раз і виступають за молодіжку. Той самий особистий приклад, а в цьому я впевнений на 100%, допоміг розкритися і багатьом молодим хлопцям в Динамо.

"Футбол став бізнес-проектом", – Павлов розповів, чому завершив тренерську діяльність

Навесні цього року Руслан хоч і мало грав, але дав певний поштовх Миколі Шапаренку, Володимиру Шепєлєву, Віталію Миколенку та іншим хлопцям. У моїй практиці таке було не раз. Ми запрошували в команду досвідченого майстра і після цього на інший рівень виходили молоді виконавці", – цитує Павлова Команда№1.