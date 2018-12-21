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Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера збірної України U-21, – Бурбас

08:46 393 Читать на русском
Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера збірної України U-21, – Бурбас
Руслан Ротань / фото із соцмереж

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що тренер Олімпіка Руслан Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Кандидатура Руслана Ротаня – єдина, яку виноситимуть на затвердження Виконкому ФФУ 27-го грудня. Інших варіантів щодо тренера "молодіжки" комітет Маркевича не розглядає.

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Креатура Мирона Бондановича в особі Володимира Єзерського не знайшла підтримки", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

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Теги
Руслан Ротань Руслан Ротань Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Ігор Бурбас
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