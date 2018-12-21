Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера збірної України U-21, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що тренер Олімпіка Руслан Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера молодіжної збірної України.
"Кандидатура Руслана Ротаня – єдина, яку виноситимуть на затвердження Виконкому ФФУ 27-го грудня. Інших варіантів щодо тренера "молодіжки" комітет Маркевича не розглядає.
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Креатура Мирона Бондановича в особі Володимира Єзерського не знайшла підтримки", – написав Бурбас у своєму Твіттері.
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