"За регламентом за такий фол покладається 4 матчі дискваліфікації? Рішення про три матчі – об'єктивне. Я б акцентував на тому, що Сергій – капітан команди, і його часто вилучають. Він постійно підводить команду. Ненадійна гра людини не відповідає рівню капітана.

Сидорчук отримав суворе покарання за фол у матчі проти Шахтаря

Щодо Корнієнка – травми трапляються. Це футбол. Говорити про те, що не потрібно йти в підкати або не робити якихось речей – це неможливо. Тому що це емоції і переживання. Інша справа – робить це людина свідомо чи несвідомо, була боротьба чи ні. Все залежить від того, для чого він це робить і навіщо йде на вилучення. Сидорчука я не розумію. Корнієнку ж зараз потрібно відновитися і йти далі. Він має шанс заграти в збірній", – цитує Ващука Footboom.

Нагадаємо, Сидорчук отримав три матчі диcкваліфікації та один умовно за небезпечний підкат на Корнієнку в поєдинку проти Шахтаря (0:3). Опісля лікарі виявили у "гірника" розрив латеральних зв'язок гомілкостопу – за прогнозами він вибув до кінця року.

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