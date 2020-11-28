"С нетерпением жду этого матча, обязательно буду смотреть по телевизору. Думаю, он будет интересным, ведь встречаются первая и третья команды на данный момент. Особенно любопытно будет наблюдать за матчем, учитывая, что в прошлом туре Ворскла очень здорово сыграла против Колоса, обыграв их вчистую. А Динамо после поражения от Барселоны в начале недели наверняка захочется реабилитироваться перед болельщиками и перед собой за неудачную игру.

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У Динамо есть один большой плюс. Их козырь – главный тренер Луческу, который всегда с честью выходил из подобных ситуаций. Не сомневаюсь, что и в этот раз он сделает все необходимое, чтобы игроки поверили в свои силы и удачно сыграли.

Полтавчане уже и так прыгнули выше головы, поднявшись на третье место. И продолжают здорово играть и набирать очки. Поэтому даже если они неудачно сыграют с Динамо, их никто не упрекнет. А если добьются результата, это будет большим достижением.

Секрет Ворсклы? Она всегда славилась хорошим, крепким коллективом и теплой, семейной обстановкой. После ухода Сачко в этом плане там все немного надломилось. Теперь пришел Максимов и все наладил, поэтому пришел и результат. Футболисты-то все опытные и легионеры хорошие. Не хватало только тренерской руки

Еще когда я был тренером, о тактике никогда не рассказывал ни журналистам, ни болельщикам. Считаю, это должно оставаться в тайне, поэтому свое мнение по этому оставлю при себе. Могу только предположить, что будет напряженная, боевая игра, в которой Динамо победит с разницей в один мяч", – цитирует Павлова официальный сайт киевлян.

Заметим, матч 11 тура Премьер-лиги между Динамо и Ворсклой пройдет уже сегодня, 28 ноября. Начало в 17:00.

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